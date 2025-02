FIUMICINO - In occasione dell’Anno giubilare 2025, le Diocesi di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia rinnovano il loro impegno nel dialogo con gli artisti locali. Dopo il successo della mostra "Maria Pellegrina della Pace" dello scorso anno, viene lanciato un nuovo progetto espositivo dal titolo "La Speranza, virtù cristiana e risorsa di vita". L'evento si svolgerà a Cerveteri, nella Sala Ruspoli, dal 6 all’8 giugno 2025, con inaugurazione prevista il 6 giugno alle ore 17.

L'iniziativa è aperta a pittori, scultori e fotografi d’arte, suddivisa in due categorie: pittura e scultura, fotografia. Possono partecipare gli artisti residenti o che operano stabilmente nei territori delle due diocesi, ovvero nei Comuni di Civitavecchia, Tarquinia, Montalto di Castro, Monteromano, Allumiere, Tolfa, Castelnuovo di Porto, Cerveteri, Fiumicino, Ladispoli, Riano, Santa Marinella, nelle frazioni di Castel Giuliano (Bracciano) e Santa Severa Nord (Tolfa), oltre che a Ponton dell’Elce (Anguillara Sabazia) e nelle aree esterne al Grande Raccordo Anulare dei Municipi XI, XII, XIII, XIV e XV di Roma Capitale.

Le opere presentate dovranno essere inedite o realizzate appositamente per questa esposizione. Ciascun artista potrà proporre fino a tre lavori, indipendentemente dalla sezione scelta. Per le opere bidimensionali, come pittura, icona, grafica, mosaico e fotografia, le dimensioni dovranno essere comprese tra un minimo di 20x20 cm e un massimo di 100x100 cm.

Nel caso di fotografie in cui compaiano persone, sarà cura dell’autore ottenere le necessarie liberatorie. Per le opere tridimensionali, come sculture in diversi materiali e ceramiche, le misure dovranno rientrare tra 20x20x20 cm e 100x100x100 cm. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Gli artisti minorenni dovranno far presentare la richiesta da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Per iscriversi, occorre inviare una mail all’indirizzo curia@diocesiportosantarufina.it entro il 30 aprile 2025, specificando i seguenti dati: nome e cognome, dichiarazione di accettazione del regolamento, una breve nota biografica di massimo 500 caratteri, la sezione prescelta (pittura e scultura o fotografia), il titolo dell’opera, la tecnica utilizzata, le dimensioni e una breve descrizione dell’opera di massimo 200 caratteri.

Alla mail dovrà essere allegata una fotografia digitale dell’opera in formato jpeg, con dimensioni comprese tra 3 MB e 5 MB. Le opere saranno valutate da una giuria composta dalle Commissioni di Arte Sacra e dagli Uffici per la pastorale della cultura delle due Diocesi.

Questa selezionerà le opere da esporre e, successivamente, designerà le tre migliori in base alla pertinenza con il tema proposto.