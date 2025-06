ALLUMIERE - “Ha preso il via un ricco calendario di eventi imperdibili che animeranno il paese fino ai primi di settembre”. Ad esprimersi così il sindaco di Allumiere Luigi Landi e la presidente dell’associazione Pro Loco Maria Pinardi, i quali annunciano una lunga serie di appuntamenti per tutti i gusti.

Fra tanti eventi cresce l’attesa per la lunga serie di weekend dedicati alle Sagre delle sei Contrade di Allumiere che si stanno preparando al massimo in vista dell’evento clou dell’anno, ossia il Palio delle Contrade.

L’estate ad Allumiere entra nel vivo con un ricco calendario di eventi che, dopo la Festa della Musica, proseguiranno senza sosta a partire dal 20 giugno con le attesissime sagre delle Contrade, appuntamento che scandirà per sei fine settimana consecutivi il ritmo della vita del paese fino al grande evento del Palio.

“Ogni Sagra rappresenta l’identità della propria Contrada e si distingue per caratteristiche peculiari - spiega la presidente della Pro Loco, Maria Pinardi - ma tutte hanno in comune lo spirito di valorizzazione del territorio attraverso la promozione di piatti tipici, prodotti locali a chilometro zero e antiche ricette tramandate nel tempo. Questi momenti conviviali rappresentano infatti un’occasione unica per riscoprire sapori autentici e per trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio culturale e gastronomico del paese, contribuendo alla conservazione della memoria collettiva”.

Le varie Sagre sono ampiamente cresciute qualitativamente e quantitativamente e sono una grande calamita per il turismo enogastronomico. Ogni Contrada, poi, non solo offre piatti succulenti preparati con prodotti a km 0, ma offre concerti, mostre, escursioni e quant’altro. Ormai ogni estate salgono in collina tanti turisti e persone di ogni parte del comprensorio per vivere il clima festoso e godere del buon cibo.

Si partirà dal 20 al 22 giugno con la Contrada Sant’Antonio e la tradizionale “Sagra della Lumaca” presso il piazzale Cesare Moroni.

Si proseguirà dal 27 al 29 giugno con la Contrada Burò che celebrerà la “Festa del Vino e del Tartufo” nell’impianto sportivo La Cavaccia.

Il primo fine settimana di luglio, dal 4 al 6, toccherà alla Contrada Ghetto con la gustosa Sagra del Cinghiale, nuovamente al piazzale Cesare Moroni.

L’11, 12 e 13 luglio sarà la volta della Contrada Polveriera con la “Sagra degli Antichi Sapori” in piazza Agostino Chigi.

Dal 18 al 20 luglio la Contrada La Bianca proporrà, invece, la “Sagra del Contadino”, ancora una volta nel campo sportivo La Cavaccia.

Il 25, 26 e 27 luglio la Contrada Nona, infine, chiuderà la serie delle Sagre con il sempre atteso “Festival della Birra” presso il parco del Risanamento.

A rendere ancora più coinvolgenti le serate contribuiranno spettacoli musicali, dj set e performance di danza che, come da tradizione, resteranno top secret fino alla pubblicazione delle locandine ufficiali, alimentando l’attesa e la curiosità del pubblico.

Nel frattempo, l’amministrazione comunale e la pro Loco stanno portando avanti con impegno l’organizzazione del “Palio delle Contrade”, che quest’anno si disputerà il 24 agosto e rappresenterà, come sempre, il culmine dell’estate allumierasca.

“A breve - concludono la presidente della Pro Loco di allumiere Maria Pinardi e il sindaco Luigi Landi - sarà reso pubblico il bando ufficiale con il tema del Cencio (che andrà alla Contrada che conquisterà la vittoria del Palo delle Contrade), mentre sono già in fase di definizione le giurie che avranno il compito di valutare la competizione sulla pista, il corteo storico e le esibizioni degli sbandieratori. Anche quest’anno, dunque, Allumiere si prepara a vivere un’estate all’insegna della tradizione, della partecipazione e dell’orgoglio identitario, trasformandosi per diverse settimane in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, dove la storia incontra il gusto e la comunità si ritrova unita in un’atmosfera di festa”.

