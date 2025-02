CIVITAVECCHIA – Si è conclusa con successo l'esercitazione "Orione" che ha visto protagonisti il neo costituito Comando per la Valutazione e Innovazione dell’Esercito (COMVIE) di Civitavecchia, i “Lancieri di Aosta”, diverse organizzazioni non governative (ONG) e Autorità civili locali. L'esercitazione, svoltasi a Civitavecchia, ha avuto lo scopo di testare e migliorare le capacità di pianificazione, emanazione degli ordini, gestione degli eventi e di interazione tra militari e civili (CIMIC) in un contesto operativo realistico.

Il nuovo Comando per la Valutazione e Innovazione, con le sue componenti altamente tecnologiche, costituisce il riferimento dell’Esercito per l’addestramento dei Posti Comando, degli staff e delle unità destinate all’impiego fuori dal territorio nazionale valutando le capacità operative fondamentali per l’assolvimento della missione, con particolare attenzione, nel caso in specie, all’ambiente civile. Per far questo, l ’esercitazione " Orione " ha visto l’utilizzo di scenari simulati che hanno riprodotto situazioni di crisi complesse realmente accadute nel recente passato. Le ONG e le autorità civili hanno partecipato attivamente all'esercitazione, portando la loro esperienza e competenza nei rispettivi settori di intervento e suggerendo delle possibili vie di collaborazione.

L'esercitazione si è distinta per il suo elevato livello di realismo e dinamismo. Le attività si sono svolte in ambienti civili; uffici pubblici, ristoranti e alberghi che hanno messo a disposizione del COMVIE i locali che sono stati utili per la condotta dei meeting tra il Comandante e l’operatore CIMIC dell’unità addestrata e le ONG. Grazie alla preziosa collaborazione di Enti, Istituzioni e imprenditori locali che hanno aderito con entusiasmo al progetto, è stato possibile valutare in modo accurato tutti gli aspetti legati all'interazione tra militari e popolazione civile, un elemento fondamentale per il successo di qualsiasi operazione. Tale metodo innovativo, trova ampio riscontro in una visione moderna per la condotta delle operazioni militari di stabilizzazione, tenuto conto della necessità di adottare un approccio multidimensionale per la gestione delle crisi.

L'esercitazione " Orione " rappresenta un importante passo avanti nella preparazione dell’Esercito e delle istituzioni civili a fronteggiare le sfide del mondo moderno. La sinergia tra competenze militari e civili si è dimostrata un elemento chiave per garantire la sicurezza e il benessere delle comunità in cui le Forze Armate sono e saranno impiegate.

