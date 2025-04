FIUMICINO – Il Consiglio comunale di Fiumicino è stato convocato in seduta pubblica straordinaria per oggi. La prima convocazione è fissata alle ore 8:00, mentre la seconda è prevista per le ore 10:00. All'ordine del giorno figura un unico punto: il demanio marittimo ad uso abitativo.

La questione delle concessioni demaniali ad uso abitativo rappresenta una problematica di rilievo per il territorio. Già nell'ottobre del 2024, l'Amministrazione Comunale aveva sollecitato un incontro con le istituzioni competenti per affrontare le criticità legate alla gestione di tali beni. Secondo l'Agenzia del Demanio e l'autorità giudiziaria, le concessioni in essere risultavano inefficaci, lasciando il Comune senza direttive chiare su come procedere.

Il Consigliere delegato al Demanio, Massimiliano Catini, aveva evidenziato come l'assenza di risposte e di una regolamentazione chiara stesse influendo negativamente sulla gestione e sulla fruizione delle abitazioni demaniali, con conseguenze dirette sulle famiglie coinvolte.

L'Amministrazione aveva ribadito la volontà di collaborare con le istituzioni preposte per trovare una soluzione condivisa, sollecitando l'apertura di un tavolo di confronto istituzionale. La convocazione del Consiglio comunale rappresenta un passo significativo verso la ricerca di soluzioni concrete a questa problematica.

I cittadini interessati sono invitati a partecipare alla seduta pubblica per seguire direttamente gli sviluppi della discussione e comprendere le eventuali decisioni che verranno adottate in merito all'utilizzo abitativo del demanio marittimo.