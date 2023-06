Un quarantenne di Bassano Romano è stato denunciato dopo un controllo dei carabinieri delle Stazioni di Bassano Romano e Blera perché è stato sorpreso a coltivare sei piante di cannabis, pronte per la raccolta dei semi di marijuana. Le piante erano state occultate all’interno di un giardino, dove l’uomo si recava per sorvegliare l’area: i movimenti sono però stati notati dai militari che, al momento dell’intervento, hanno rinvenuto le piante ben curate ed interrate in sacchi.

Al termine della perquisizione sono stati rinvenuti anche alcuni barattoli con all’interno 45 grammi della stessa sostanza nonché residui di foglie ed infiorescenze.

Inoltre nel corso dei controlli della circolazione stradale svolti nei pressi di una discoteca del posto, un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile ha segnalato alla prefettura due guidatori perché trovati in possesso con due dosi di cocaina: per loro saranno avviate le procedure per appurare l’idoneità alla guida. Quest’ultima attività è stata svolta nell’ambito dell’attività di prevenzione degli incidenti stradali attuata dalla Compagnia di Ronciglione, con attenzione alle zone interessate dal traffico più inteso e nei luoghi di attrazione turistica.