CIVITAVECCHIA – Nei scorsi giorni Confcommercio Civitavecchia ha realizzato un’indagine sulle intenzioni di acquisto dei civitavecchiesi per il prossimo Natale, evidenziando tendenze di consumo interessanti per la città.

«Secondo l’indagine – spiegano –, il 72,5% dei civitavecchiesi vive questo Natale con un approccio sobrio, condizionato da difficoltà economiche e dall’esigenza di risparmiare. Tuttavia, l’ 88,6% ha dichiarato che farà acquisti per i regali, in leggero aumento rispetto al 2023. La spesa media prevista è di circa 200€, un incremento rispetto ai 185€ registrati l’anno scorso».

La maggior parte dei consumatori di Civitavecchia (66,8%), secondo i dati raccolti, utilizzerà sia i negozi fisici sia le piattaforme online per i propri acquisti natalizi. Il 21,1% si affiderà esclusivamente ai negozi tradizionali, mentre il 12,1% sceglierà solo l’online. Complessivamente, il 79,2% dei consumatori userà il web per i regali, un netto aumento rispetto al 72,9% del 2023.

Tra i negozi fisici, i centri commerciali della zona del litorale nord risultano i preferiti dal 67,4% dei consumatori, in crescita rispetto al 2023, mentre il 51,2% sceglierà i punti vendita locali, sottolineando l’importanza del commercio di prossimità.

«Tra i regali più acquistati dai civitavecchiesi – proseguono dall’associazione di categoria – si confermano i prodotti enogastronomici, materiali di arredo, abbigliamento, prodotti digitali e giocattoli, ma anche viaggi regalo e voucher da utilizzare presso bar e ristoranti della città».

Il 54,8% dei civitavecchiesi ha approfittato delle promozioni del Black Friday e del Cyber Monday per acquistare i regali di Natale, registrando un incremento rispetto al 2023. L’89% ha affermato che il clima natalizio che si sta sviluppando in città tra negozi e luci posizionate per le vie del centro è gradevole e rende in pieno l’idea delle festività.

L’87% degli intervistati hanno confermato che anche gli eventi dedicati al Natale sono di loro gradimento, in molti hanno inoltre sottolineato in modo positivo le varie iniziative private che si stanno organizzando, anche in periferia. Quasi la totalità ha dichiarato di essere totalmente contro invece ai “botti di capodanno” ritenendoli non solo uno spreco di soldi ma anche un danno verso le persone anziane, verso i più giovani causando spesso gravi infortuni e soprattutto verso i nostri cari amici a 4 zampe che ogni anno subiscono inconsapevolmente il grande spavento.

Anche la maggior parte dei ristoratori ascoltati ci ha confermato di essere quasi in sold out sia per le giornate di Natale e sia per la serata del 31 Dicembre. In molti hanno realizzato diverse tipologie di menù, terra e mare ma anche opzioni totalmente vegane e menù dedicati ai più piccolini, diverse attività inoltre lavoreranno anche con il servizio d’asporto, questi dati confermano che sotto l’aspetto enogastronomico Civitavecchia non ha nulla da invidiare alle città più importanti della nostra penisola, con quasi la totalità dei ristoratori e delle attività che operano nel settore del food & beverage che resteranno aperte per far passare come sempre delle serate natalizie in allegria, sia ai cittadini e sia a tutta quella che sarà la presenza turistica in quei giorni.

Per chi invece ha deciso di rimanere in famiglia, i menù come tutti gli anni, prediligeranno piatti cucinati in base alla tradizione locale, soprattutto pesce per il 24 ed il 31, immancabili ovviamente i dolci tipici natalizi, biscottini civitavecchiesi su tutti.

«Questi dati – concludono da Confcommercio - evidenziano come, nonostante le difficoltà economiche, i civitavecchiesi mantengano vivo lo spirito natalizio, con un maggiore interesse verso acquisti ponderati, una crescente fiducia verso il canale digitale e mantenendo al contempo la tradizione».

