CIVITAVECCHIA – Dopo la premiazione di questa mattina all’aula Pucci da parte dell’amministrazione comunale, domani Civitavecchia C’è e Fondazione Ca.Ri.Civ. consegneranno un riconoscimento alla campionessa di ginnastica artistica Manila Esposito, tornata dalle Olimpiadi di Parigi con una medaglia d’argento nella gara a squadre e una di bronzo nell’individuale. L’appuntamento è per le 21 presso la sede di Civitavecchia C’è in via Cadorna, al Ghetto.