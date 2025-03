Sabato 22 marzo alle 11, presso la sala Regia di Palazzo dei Priori, si terrà la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al poeta, drammaturgo e premio Nobel per la letteratura Jon Fosse. Alla cerimonia interverranno la sindaca Chiara Frontini e l'assessore alla Capitale europea della Cultura Alfonso Antoniozzi. Con loro anche Gian Maria Cervo, direttore artistico di Quartieri dell'Arte, festival internazionale che da oltre vent'anni ha reso Viterbo la sede privilegiata di recital dell'autore e di prime mondiali e prime nazionali assolute dell'illustre drammaturgo norvegese Fosse. Nei mesi scorsi il consiglio comunale ha approvato all'unanimità, su proposta di tutti i gruppi consiliari, il conferimento della cittadinanza onoraria in nome del lungo rapporto che lega Jon Fosse alla città di Viterbo grazie al festival Quartieri dell'Arte. «Insignire Jon Fosse della cittadinanza onoraria – sottolinea la sindaca Frontini - significa riconoscere l'importanza della letteratura e della cultura come pilastri fondamentali della vita cittadina. Il conferimento della cittadinanza onoraria a un artista di così alto livello artistico è inoltre in perfetta sintonia con la candidatura di Viterbo a capitale europea della cultura. Riteniamo che la cultura sia un ponte fondamentale per unire le persone e promuovere il dialogo tra le diverse tradizioni. Questa cittadinanza racchiude e sintetizza perfettamente il significato di questo nostro percorso». «L'importanza di conferire la cittadinanza onoraria a Jon Fosse – afferma l'assessore Antoniozzi - va oltre il semplice prestigio di cui può fregiarsi la nostra città. Si estende alla promozione dell'eccellenza, all'ispirazione delle generazioni future e alla proiezione internazionale della città stessa. Una conferma, se mai ce ne fosse bisogno, di come il talento, il duro lavoro e la passione possano portare a risultati straordinari».

