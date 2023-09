TOLFA - Da Tolfa la consigliera comunale di opposizione, Sharon Carminelli, lancia a none di molti cittadini l'allarme per l'aunento sproporzionato dei cinghiali che stanno sempre più spesso invadendo Tolfa.

"I cittadini continuano tutti i giorni a mandarci le segnalazioni - spiega la consigliera e segretaria del Partito democratico, Sharon Carminelli - i cittadini di Tolfa sono spaventati dalla sempre più insistente presenza di branchi di cinghiali all'interno del centro abitato e nei giardini delle case. L'immobilismo della sindaca è disarmante e preoccupa. Se neppure in emergenza è in grado di assumersi una qualche responsabilità e prendere in mano la situazione, allora non sappiamo cos'altro possa smuovere la sua coscienza di prima cittadina».

«Abbiamo chiesto informalmente di valutare una ordinanza di abbattimento, valutando e applicando quanto previsto dalla legge regionale - aggiungono i cittadini - Non ci ha degnato di risposta. Speriamo che nessuno si faccia male".

Da Tolfa poi c'è invece chi evidenzia che sta aumentando anche il numero di lupi e che questi "si stanno avvicinando sempre più al paese".

Sempre in tema di animali ancora una volta sorge la protesta degli automobilisti e centauri per la presenza degli animali come vacche, somari e cavalli sulla carreggiata "sia nel tratto che da Tramontana va ad Allumiere che in quello Tolfa-Santa Severa Nord - scrivono alcuni - ormai è fatto quotidiano averli per le strade e d’inverno sempre più pericoloso e questo perché da anni gli allevatori non tengono bene i recinti e non fanno le necessarie manutenzioni. Non passa giorno che non ci siano animali: ma le istituzioni hanno capito la pericolosità di queste invasioni di animali in mezzo alla strada? Urgono controlli e multe".

©RIPRODUZIONE RISERVATA