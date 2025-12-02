MONTALTO - L’associazione “No wild fer” invita tutta la cittadinanza di Montalto a un evento speciale: la proiezione del cortometraggio “Green bordello”, una produzione indipendente di Maria Rita Fiasco e Adrian Moss, con soggetto e regia di Adrian Moss, girato interamente nel territorio. Riprese e montaggio a cura di Valeria Tomasulo. Nel cast: Mr & Mrs Green, Emanuele Russo, Valerio Riondino, con la partecipazione straordinaria di Laura Pellizzari. Mrs & Mr Green sono animati ed interpretati da Luca Bellincioni. Un’opera intensa che unisce inchiesta, satira e sguardo critico sul nostro presente, invitandoci a riflettere sul valore della nostra terra e sull’importanza di custodirla con consapevolezza. Durante la serata: intervista al regista e alla produttrice, a cura di Ida Baldi, giornalista televisiva.