LADISPOLI – «Una notizia molto brutta per la nostra comunità: se n’è andato un uomo dalle elevati doti umane». È il commento dell’amministrazione comunale, tramite le parole dell’assessore Daniela Marongiu, dopo l’improvvisa scomparsa di Gianni Vincenzi, presidente del centro anziani. Una notizia che ovviamente ha provocato dolore nel quartiere e nella città. «Con rispetto, abnegazione e dedizione – aggiunge Marongiu -, ha portato avanti il suo impegno sociale alla guida del centro per la terza età, un atto di estrema generosità l’ha avuto a Natale ad esempio quando insieme abbiamo consegnato 50 pacchi alle famiglie bisognose. Ha sempre mostrato apertura e disponibilità progettuali. Gianni è stato un uomo altruista che ha sempre aiutato gli altri». Avviata una donazione per l’associazione Nuove Frontiere Onlus. «I riferimenti sono: Iban IT 41 Y 076 0103 2000 0007 3036 287, conto corrente postale 7303628, oppure si può contattare la presidente Cesarina Olivan». I funerali si terranno oggi nella chiesa Santa Maria del Rosario in via Odescalchi alle 11.

