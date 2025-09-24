S. MARINELLA – «Il recente dibattito in consiglio comunale e gli articoli di stampa hanno riportato alla luce il nodo irrisolto dei rapporti con la società Gesam che oggi pesa come un macigno sul futuro finanziario e amministrativo di Santa Marinella». A dirlo è il responsabile della lista civica Stefano Marino. “È giusto ricordare ai cittadini – continua Marino - da dove nasce questo problema. Il debito si è originato durante le amministrazioni Bacheca, quando non vennero applicati gli adeguamenti contrattuali dovuti e non si seppe gestire con rigore una partita che già allora mostrava tutta la sua criticità. Non meno gravi sono le responsabilità della giunta Tidei, che dal 2018 ad oggi, ha sottovalutato il tema, trattandolo come una questione marginale, lasciando che nel frattempo interessi e more crescessero a dismisura. E non possiamo dimenticare coloro che sapevano già tutto dal 2017. In particolare Minghella, oggi presidente del consiglio comunale, allora assessore al Bilancio, Befani, eletta nella maggioranza Tidei e poi passata all’opposizione, Fratturato, assessore nell’ultima amministrazione Bacheca, oggi consigliere di opposizione e Ferullo, già consigliera comunale di opposizione e oggi assessora allo Sport. Tutti questi amministratori erano a conoscenza del debito già nel 2017. La domanda è semplice, cosa hanno fatto in questi anni per evitarlo o ridurlo? Il risultato è che oggi ci troviamo di fronte ad un credito riconosciuto, che con gli interessi maturati potrebbe quasi raddoppiare, rappresentando una spada di Damocle per il futuro della città, dei cittadini e dei servizi essenziali. Come lista civica chiediamo con forza un piano di riequilibrio serio e trasparente, l’apertura di un tavolo con la Gesam per trattare non solo il debito ma anche la qualità del servizio di raccolta rifiuti, e soprattutto un impegno dell’amministrazione a dire chiaramente la verità ai cittadini, evitando di continuare a nascondersi dietro proclami e promesse”.