TARQUINIA - E' stata approvata la graduatoria relativa all'erogazione di misure a sostegno dei nuclei familiari per le spese sostenute per la partecipazione di bambini e adolescenti ai Centri Estivi 2024. La misura è finanziata con fondi statali erogati ai sensi del Decreto firmato dalla Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, in data 26 luglio 2024.

