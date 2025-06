LADISPOLI - A partire dal 13 giugno e per tutta l’estate, con la seconda edizione di #circolibriamo, centinaia di libri verranno “liberati” in ogni angolo della città. Romanzi d’amore, gialli, saggi, inchieste, grandi classici, fumetti, storie per bambini: ce n’è davvero per tutti i gusti. L’iniziativa è promossa dalla biblioteca comunale "Peppino Impastato" con l’obiettivo di incentivare la lettura e portarla fuori dagli spazi tradizionali, rendendola parte della vita quotidiana. Il progetto di BookCrossing – letteralmente “incrociare i libri” – vuole creare connessioni tra le persone attraverso la condivisione spontanea dei libri. I volumi saranno lasciati in tantissimi luoghi del vivere quotidiano: panchine, giardini, il lungomare, il bosco di Palo, negozi, bar, stabilimenti balneari, carrelli della spesa, autobus, la stazione ferroviaria e molti altri spazi pubblici. Ogni libro attende solo di essere scoperto, letto, magari rilasciato di nuovo oppure conservato, se particolarmente amato.

