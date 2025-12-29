S. MARINELLA – C’è grande delusione nella dirigenza cittadina del Partito Democratico per la bocciatura, da parte della Regione, delle proposte fatte a favore del castello di Santa Severa.

“La manovra approvata dalla maggioranza regionale è un'occasione mancata – dice in una nota la segretaria Pd Lucia Gaglione - a fronte di risorse importanti, la destra ha rinunciato a scelte strategiche capaci di incidere davvero sul futuro del Lazio, preferendo disperdere i fondi in interventi frammentati e privi di una visione complessiva. Sono stati infatti bocciati tutti gli emendamenti proposti dal Pd per destinare risorse al castello di Santa Severa per il rifacimento del tetto della Casa del Somaro e la valorizzazione del sito. Nel confronto in aula la maggioranza si è dimostrata sorda e, in alcuni casi, persino arrogante nel respingere proposte di buonsenso avanzate dall'opposizione. Avevamo provato a offrire un contributo costruttivo, ma è evidente che questo sia l'unico metodo di governo che la destra conosce. Siamo comunque soddisfatti di alcuni risultati ottenuti grazie al nostro lavoro, a partire dal ripristino dei 50 milioni di euro per la Metro C di Roma Capitale, cancellati immotivatamente dal Governo, e dal mantenimento di uno spazio di confronto con le forze sociali per arrivare a misure concrete di sostegno ai redditi più bassi, attraverso il fondo taglia-tasse per la sterilizzazione dell'addizionale Irpef. Abbiamo inoltre portato dentro il bilancio istanze del mondo produttivo, delle forze sociali e degli enti locali, intervenendo su temi economici e sulle emergenze sociali e sanitarie. Resta però la delusione per non essere riusciti, neanche con questo bilancio, a imprimere un vero cambiamento nel metodo di lavoro della Regione”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA