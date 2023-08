LADISPOLI – Scoppia un incendio e la linea ferroviaria va in tilt. Disagi e polemiche oggi per i pendolari della fl5, soprattutto a Ladispoli perché lavoratori e turisti sono scesi in stazione ma non hanno trovato subito i bus ad attenderli rimanendo sotto al sole cocente. A causa del rogo che ha riguardato un casolare a Maccarese in via della Muratella, ci sono stati disservizi dalla mattina fino al pomeriggio. Circolazione tra Maccarese e Ladispoli sospesa praticamente dalle 10.20 fino alle 15.40. Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Cerveteri e Bracciano per avere la meglio sulle fiamme nella struttura popolata da clochard, almeno secondo quanto stabilito dai pompieri. Sul posto anche la polizia. Fortunatamente nel momento in cui si è propagato l’incendio non era presente nessun senza fissa dimora. Non si sono registrati quindi feriti. Da stabilire le cause. I treni ad alta velocità, Intercity e regionali hanno subito cancellazioni, limitazioni di percorso e sono stati instradati su percorsi alternativi con, inevitabilmente, maggior tempo di percorrenza. Il fabbricato poi è stato demolito. Il ritorno a lavoro dopo il ponte di Ferragosto non è iniziato sotto i migliori auspici per le migliaia di utenti che quotidianamente utilizzano la tratta Roma-Civitavecchia. In entrambe le fermate è stato predisposto il servizio navetta per Civitavecchia e in direzione della Capitale ma non sono mancate le proteste per i ritardi. Un trambusto vissuto anche da tanti crocieristi.