CIVITAVECCHIA – Continua a far parlare la morte di Camelia Ion uccisa dal suo ex compagno. Domani alle 15 è infatti previsto un presidio organizzato dalla Rete degli studenti medi in piazza Fratti contro la violenza sulle donne.

Sul caso, invece, ieri è intervenuto il procuratore capo Alberto Liguori, ospite della trasmissione Newsroom condotta da Stefano Pettinari. Qui sotto l’intervista integrale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA