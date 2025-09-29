SANTA MARINELLA – E’ bufera, all’interno del circolo cittadino di Noi Moderati dopo le dimissioni da commissario straordinario di Patrizia Befani, ex consigliere di maggioranza, da mesi passata tra i banchi delle opposizioni. Dopo l’intervento di due giorni fa del neo coordinatore del partito locale di Santa Marinella, il dottor Gian Piero De Angelis, in una nota aveva affermato di aver ricevuto il compito di sospendere dal partito la consigliera Patrizia Befani, in attesa di chiarimenti circa le indiscrezioni relative a una sua possibile adesione ad altre forze del centrodestra. Su queste dichiarazioni, si sono fatti sentire, il capogruppo di Fratelli D’Italia Ilaria Fantozzi, il coordinatore territoriale di Fdi Giampiero Rossanese, il direttivo del Circolo Fratelli d’Italia di Santa Marinella e i tesserati dello stesso partito, che hanno ritenuto doveroso esprimere alcune considerazioni su questa vicenda. «In merito al comunicato diffuso alla stampa dal sig. Toppi di Noi Moderati, relativo a presunti movimenti sotterranei della consigliera Patrizia Befani finalizzati a un cambio di collocazione politica all’interno del centrodestra – si legge in una nota del gruppo dirigente di Fdi - non crediamo che la Befani, donna di lunga esperienza politica e più volte chiamata a rappresentare i cittadini, possa cadere in una simile ingenuità politica. È persona diretta, con la quale ogni giorno ci interfacciamo, non vi sarebbe motivo di ricorrere a manovre occulte o scorciatoie destabilizzanti. Pur non avendo condiviso in passato tutte le sue scelte, riconosciamo in lei una piena consapevolezza dei ruoli e dei pesi politici all’interno della coalizione. È ben cosciente che un passo di questo tipo, se fosse reale, rischierebbe di minare la compattezza del centrodestra, che oggi invece si distingue per coesione e unità d’intenti. Se fosse, come sostiene Toppi, saremmo di fronte non solo a una notizia spiacevole per le modalità con cui verrebbe gestita, ma soprattutto a una dinamica che non appartiene alla cultura politica di Fratelli d’Italia. Per questo non crediamo affatto che la realtà sia quella dipinta da Noi Moderati. Il centrodestra locale, ad oggi, vive una fase di dialogo costruttivo, privo di incomprensioni e capace di elaborare insieme strategie utili per la comunità. Alimentare illazioni di questo tipo significa soltanto favorire divisioni, gettando ombre su una coalizione che invece lavora quotidianamente in maniera coesa e responsabile”. “Con questo comunicato – conclude la nota - ribadiamo dunque la nostra fiducia nella correttezza e nella trasparenza dei rapporti interni e invitiamo chiunque ad assumere posizioni chiare e verificabili, evitando insinuazioni mediatiche che rischiano di creare tensioni non fondate e di minare il clima positivo costruito finora”.

