LADISPOLI - Avevano occupato abusivamente una casa nel quartiere Cerreto. Protagonista: un marocchino e una italiana, entrambi 35enni, che si sono introdotti nell'abitazione non per rubare ma per viverci approfittando dell'assenza dei legittimi proprietari (una famiglia di nazionalità belga che vi risiede solo durante le vacanze). Non appena partiti i due malfattori hanno deciso di agire e forzando una finestra sono entrati in casa. L'occupazione abusiva è però durata poco. Pensando si trattasse di un furto, infatti, qualcuno ha avvisato le forze dell'ordine. Sul posto si sono così portati gli agenti del commissariato di via Vilnius, diretto dal vice questore Paolo Delli Colli che una volta sul posto ha subito sbattuto fuori i due occupanti denunciandoli per violazione di domicilio e danneggiamento. ©RIPRODUZIONE RISERVATA