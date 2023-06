SANTA MARINELLA – A quattro mesi dall’assoluzione di tutti gli imputati chiamati a giudizio per la vicenda della casa famiglia Monello Mare, l’avvocato della difesa degli imputati ha spiegato i motivi della sentenza emessa dal Tribunale di Civitavecchia.

Una vicenda iniziata nel maggio del 2015, quando gli agenti del Commissariato di Roma, effettuarono un blitz nella struttura di via Raffaello, ponendo sotto accusa il titolare della casa famiglia e quattro operatrici, accusati di abusi sessuali, minacce, prodotti scadenti e altri reati.

A far partire le indagini furono le denunce presentate da alcune ragazze ospiti della struttura. Dopo un processo tenutosi nel febbraio scorso, tutti gli imputati sono stati assolti.

“La sentenza di assoluzione sul caso che riguarda Tofi – dice l’avvocato Vincenzo Dionisi – è arrivata dopo che è stato dimostrato che le accuse erano infondate o quanto meno erano del tutto contrastanti, dopo le dichiarazioni che sono state rese nel corso del processo da tutti i testimoni che noi abbiamo portato. E’ importante vedere come si riconosca l'ottimo operato del responsabile e del personale che gestiva la struttura, da un punto di vista educativo, tanto è vero che nulla viene detto in ordine alle presunte ingiurie che avrebbero fatto gli imputati nei confronti dei ragazzi. Un'altra così importante è quella, poi smentita, sul cibo di pessima qualità che veniva dato. Infatti è stato confermato che questa cosa non era vera, proprio perché all'interno della struttura del Monello Mare vi era una frequentazione, non solo limitata ai ragazzi, ma anche agli assistenti sociali, al personale della Asl, ai genitori e ai parenti che si fermavano a mangiare, sia a pranzo che a cena e non c'è stata nessuna lamentela, come nessuna lamentela c'è stata da parte di quei ragazzi che facevano presso la struttura, attività pratica di assistenza, sia al mattino che al pomeriggio e che si fermavano a pranzo o a cena. Nel corso del processo, ha reso una bellissima testimonianza proprio chi ha lavorato la dentro, affermando che, innanzitutto l'accoglienza da parte del personale che gli è stato messo a disposizione ha lavorato con i ragazzi, ha mangiato con loro e quindi ha smentito queste accuse che quindi si sono dimostrate false. Quello che avevo detto agli inizi, e cioè c’è stata una sorta di complotto da parte di alcune ragazze, è stata confermata. Se andiamo a guardare, coloro che hanno fatto queste dichiarazioni infamanti nei confronti di Tofi e del personale che lavorava presso il Monello Mare, sono pochissimi, cioè parliamo di quattro o cinque persone, rispetto poi all'elevato numero di ragazzi che sono passati in quella struttura, infatti al Monello Mare sono stati ospiti 400 ragazzi e questo è un dato importante. Non ci sono state mai lamentele o accuse nei confronti dei responsabili o del personale della stessa struttura. Queste accuse, in effetti, sono cadute di fronte alle prove testimoniali che noi abbiamo portato, abbiamo ascoltato ragazzi, ma anche altre persone esterne, le quali hanno confermato che tutto ciò che hanno visto dentro la struttura non corrispondeva assolutamente alle accuse che avevano fatto quelle ragazze”.

“Questo è importantissimo – conclude l’avvocato Dionisi – perché evidenzia come si è trattato di un malcelato odio nei confronti della struttura che, avendo delle regole, regole che andavano rispettate, ha comportato in quelle ragazze una sorta di ribellione e il ribellarsi ha portato poi a creare questo processo che per fortuna è finito con una sentenza di assoluzione”.

