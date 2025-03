ALLUMIERE - La Casa delle Arti di Allumiere è sempre più fucina di artisti di ogni genere e età e promuove quasi ogni giorno iniziative e attività sociali e culturali di ogni genere.

Da veri mecenati educano al bello e sono promotori di messaggi positivi attraverso l’arte a 360 gradi e offrono spunti di riflessione e momenti di condivisione.

In queste giorni la Casa delle Arti sta procedendo al Tesseramento Casa delle Arti APS. “In questo crescendo di attività che nei mesi scorsi hanno vista coinvolta la Casa delle Arti - spiegano Diego Regnani e gli altri membri del direttivo - Venerdì 28 Marzo sarà il nostro turno. Vogliamo offrire un brindisi a tutti gli amici e le associazioni con cui condividiamo questo percorso collettivo chiamato cultura. Sarà un brindisi informale e amichevole, dove tra un aperitivo di disegno e un concerto a seguire, rinnoveremo le tessere per l'anno 2025. Vi aspettiamo alle ore 18:00 per l'aperitivo di disegno con Maria Laura de Bardi e alle 21 per il concerto di Skinny Rats sentimenti elettrificati da Roma.

