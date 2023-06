CERVETERI – Prima mancavano i soldi per tappare le buche. Da lì la decisione di Palazzo Valentini di applicare i limiti di velocità a 30 chilometri orari. Subito il dietrofront dopo la bufera degli automobilisti ma ora non ci sono i soldi per posizionare i nuovi cartelli dei 50 all’ora. La coperta è sempre troppo corta per Città Metropolitana e chi ci rimette sono i cittadini. «Finiti i nuovi cartelli: si resta così». È ora la risposta al comune etrusco di Città Metropolitana, proprietaria della strada, a far esasperare ancor di più pendolari e automobilisti costretti a sopportare la carenze di fondi e le buche persistenti sul manto stradale. Morale della favola si continuerà a procedere a passo di lumaca almeno fino a quando non verrà riqualificata la carreggiata piena di voragini. Un’arteria importante che attraversa tre comuni cerveterani: Valcanneto, Borgo San Martino e Ceri. Le associazioni di categoria tornano sull’argomento. Sul caso della mancanza dei nuovi cartelli il sindaco, Elena Gubetti, non intende alimentare ulteriori discussioni. «I lavori sono già iniziati in via Settevene Palo verso Bracciano – sostiene – e a brevissimo, ci dicono, partiranno proprio quelli sulla Doganale. Si farà di tutto per completare le opere entro un mese o poco più. Ringraziamo Città Metropolitana. La strada tornerà ad essere sicura». Polemica l’opposizione. «La storia dei limiti di velocità che sono stati abbassati a 30 – critica Luigi Bucchi, consigliere comunale – è qualcosa di incredibile. Mi auguro possano davvero partire subito questi benedetti lavori che miglioreranno la parte della Doganale dal bivio di Ceri fino a via del Casalone e in aggiunta avverranno delle riparazioni di circa un chilometro nei pezzi più sconnessi». Accuse anche verso la giunta comunale. «I marciapiedi dall’Aurelia verso Borgo San Martino – aggiunge – sono pieni di erbacce cresciute a dismisura dopo le ultime piogge. Perché il comune aspetta ad intervenire?».

