LADISPOLI - Le farmacie Flavia Servizi aderiscono all'iniziativa “Carrello Antinflazione” promossa dal Governo. Pertanto fino al 31 dicembre, all’interno delle farmacie comunali, i cittadini possono trovare una selezione di articoli a prezzi contenuti e fissi. L’iniziativa non riguarda i farmaci che, come ribadito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy non rientrano tra i prodotti di largo consumo assoggettabili alle promozioni in questione. Nel territorio le sole farmacie ad aver aderito all'iniziativa sono le farmacie comunali da ieri con nuovi orari di apertura: Farmacia 1, via Firenze 44 -aperta dalle 8:30 alle 13 e dalle 16 alle 19:30 dal lunedì al sabato; Farmacia 2 viale Europa 22 - aperta dalle 8:30 alle 20 orario continuato dal lunedì al sabato; Farmacia 3 via Bari 72 - aperta dalle 8:30 alle 20 orario continuato, tutti i giorni compresi i festivi; Farmacia 4 via Roma 88a aperta dalle 8:30 alle 13 e dalle 16 alle 19:30 dal lunedì al sabato.

