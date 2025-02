TARQUINIA - A Tarquinia prosegue la magia del carnevale. Dopo la prima sfilata che ha coinvolto oltre 400 maschere per quattro gruppi e la festa del giovedì grasso al centro commerciale Top 16, la città etrusca è pronta ad accogliere i cortei del 2 e 4 marzo, con il turbinio di coriandoli, stelle filanti, musica e tanto divertimento. Per le due uscite di domenica e martedì grasso si partirà, alle 14,30, da via dello Stadio, per proseguire su via Tirreno, viale Luigi Dasti, piazzale Europa, via Umberto I, piazza Cavour e corso Vittorio Emanuele per arrivare sotto il palazzo comunale. La sfilata del 4 marzo vivrà due momenti speciali: a piazza Giacomo Matteotti con il “funerale della mora” e, a seguire, in piazza Giuseppe Verdi, nel cuore del centro storico, con la festa fino a tardo pomeriggio che concluderà il carnevale tarquiniese. I cortei promettono di regalare uno spettacolo coinvolgente, con costumi fantasiosi e performance artistiche che celebrano la creatività e lo spirito di allegria del carnevale. “Vogliamo esprimere un sincero e sentito ringraziamento alla Polizia locale, alle forze dell’ordine, alla Croce Rossa Italiana Comitato di Tarquinia, all'Aeopc e a tutti i volontari che hanno contribuito all’allestimento dei gruppi mascherati – sottolineano dal Comune di Tarquinia -. Il loro impegno e la loro edizione sono fondamentali per garantire la sicurezza e il successo dei cortei”.

