CERVETERI - La pensilina ancora non c'è, una panchina dove sedersi nemmeno. L’afa è invece arrivata come annunciato dai meteorologi e la situazione a viale Manzoni rischia di "surriscaldarsi" parecchio. Nel mirino dei residenti c'è ancora lo spostamento del capolinea dei bus che prima si trovava in piazza Aldo Moro. «Io sono giovane e sento un caldo da morire, tu pensa le persone anziane e con figli che devono prendere il pullman. Andare fino a viale Manzoni...», scrive Ines che critica aspramente la decisione dell'amministrazione comunale. «Ma se il capolinea è stato lì per più di 0-80 anni, da che hanno memoria i vecchietti del paese è sempre stato così», prosegue. Insomma: perché spostarlo e creare disagi agli utenti? Per i cittadini la scelta più saggia sarebbe stata quella di spostare il capolinea nei pressi del vecchio cimitero, al Granarone, «almeno ci sono gli alberi». E questa forse è l'opzione che l'amministrazione comunale starebbe valutando. A quanto pare, qualche autista della Seatour avrebbe annunciato a qualche passeggero lo spostamento, dal 30 settembre, del capolinea proprio davanti al cimitero vecchio. Sicuramente una bella notizia per chi per motivi di lavoro, svago o per esigenze personali utilizza i mezzi pubblici. Ma non è da escludere che qualcun altro ne resterà scontento: come ad esempio chi per gli stessi motivi si ritrova a dover parcheggiare proprio al Granarone e con l'arrivo del capolinea, potrebbe vedersi sottrarre i posti auto a disposizione.

