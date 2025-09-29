CAPODIMONTE - Si è concluso il servizio pastorale di don Fedoro Spadavecchia come parroco di Capodimonte, incarico che ha ricoperto con dedizione e profondo spirito di servizio dal luglio 2012. Nel corso della celebrazione di sabato sera nella chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo, il sindaco Mario Fanelli, a nome di tutta l’amministrazione comunale e della cittadinanza, ha consegnato a don Fedoro una targa commemorativa per ringraziarlo di questa lunga e significativa avventura insieme. «Don Fedoro ha rappresentato per Capodimonte un punto di riferimento costante, in grado di coniugare il rigore spirituale con un’umanità profonda e generosa. Sempre disponibile a sostenere le realtà e le iniziative sociali del territorio e sempre vicino alle persone più vulnerabili. Lo vogliamo ringraziare per ogni parola, per ogni gesto e per l’amore sincero che ha saputo donare alla nostra comunità in questi anni», ha dichiarato il sindaco Mario Fanelli. Giunto a Capodimonte dopo l’esperienza pastorale a Tuscania, don Fedoro ha saputo accompagnare la vita del paese con gesti concreti e simbolici, come la processione della Madonna delle Grazie a bordo di un furgone durante il lockdown del 2020, portando conforto e speranza in ogni angolo del paese, nel momento più difficile della pandemia. Tra i momenti più toccanti, anche il pellegrinaggio a Roma con la comunità e la Madonna delle Grazie in occasione del 90° anniversario dell’incoronazione, culminato con l’incontro con Papa Francesco. Al suo impegno pastorale si affianca anche quello concreto per la conservazione del patrimonio: ha curato la ristrutturazione e il consolidamento statico dell’altare maggiore della chiesa parrocchiale e del tetto della chiesa di San Rocco. Don Fedoro proseguirà ora il suo cammino come cappellano del carcere “Nicandro Izzo” di Viterbo, incarico che ricopre dal 2023.

A lui vanno il nostro affetto e la nostra gratitudine, con l’augurio di proseguire il suo servizio con la stessa passione e fede che ha donato alla nostra comunità.

