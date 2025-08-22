CERVETERI - Si accende lo scontro tra Comune e Arsial sulla gestione dell’acqua. La sindaca Elena Gubetti replica al presidente dell’Arsial rivendicando la legittimità dell’operato dell’amministrazione e criticando la scelta di portare sui giornali un contenzioso ancora in corso. «Le questioni giuridiche – afferma Gubetti – non si discutono sui media ma nelle sedi competenti. Non è accettabile che vengano divulgate pubblicamente le argomentazioni contenute nel ricorso notificato al Comune contro la mia ordinanza. Un atto che ho firmato con un solo obiettivo: tutelare i cittadini». La sindaca giudica «inopportuno» l’intervento di Arsial e ipotizza che la strategia possa mirare a condizionare il procedimento amministrativo. «Che lo scopo sia quello di influenzare il giudizio o di conoscere in anticipo le linee difensive del Comune? Non voglio crederlo, ma se era questo il tentativo, è comunque fallito». Gubetti ribadisce che l’amministrazione continuerà a difendere con determinazione gli interessi dei cittadini: «Come dimostrato nel caso di Furbara, dove l’acqua è tornata grazie al nostro intervento, il Comune agirà sempre per garantire i diritti della comunità. Per questo abbiamo adottato un provvedimento autoritativo nei confronti di Arsial e Acea Ato 2 su un bene di proprietà Arsial». Una vicenda destinata a proseguire nelle aule dei tribunali, ma che già oggi fa discutere in città.

©RIPRODUZIONE RISERVATA