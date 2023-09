CERVETERI – Code in molte zone e pendolari costretti a restare imbottigliati in auto. Traffico molto intenso ieri mattina in via Settevene Palo, in via Settevene Palo Nuova soprattutto per via dei cantieri attivati sul cavalcavia autostradale della Roma-Civitavecchia. Lavori strutturali necessari ma che hanno mandato in tilt la circolazione stradale nell’orario di punta. «Più di mezz’ora per uscire da Cerveteri», è lo sfogo di Gianfranco, residente. «Io ho dovuto prendere l’Infernaccio per uscire. Ma questi lavori non si potevano programmare durante la notte?», è l’invito di Michele. Tanti altri cittadini hanno provato a riversarsi su via Fontana Morella per poter raggiungere la statale ma sono rimasti imprigionati dal solito caos per via del semaforo e del centro commerciale. Una giornata da incubo per gli automobilisti. Nel tratto dei due ingressi di Cerenova in questi giorni sono stati avviati dei lavori anche per l’installazione dei photored, dispositivi in grado di individuare i conducenti che passano con il semaforo rosso. Prossimamente, forse già entro la settimana, potrebbero entrare in funzione. I cerveterani non ne possono più sul fronte della viabilità. Voragini sull’asfalto, cantieri aperti, rotatorie troppo strette e semafori. E a breve partiranno altri progetti urbanistici tra cui due rondò, uno dei quali proprio nei pressi dello svincolo per la A12. Questo a dire la verità è forse il progetto più atteso della popolazione per questioni di sicurezza dopo i tanti, troppo incidenti.

