BASSANO IN TEVERINA – Per gli appassionati dello sport, il giorno è finalmente arrivato. A Bassano in Teverina sono infatti iniziati i lavori per la realizzazione dei campi da padel, uno sport che sta andando per la maggiore anche in Italia e nella Tuscia.

I campi da padel sorgeranno a breve a fianco del campo da calcio comunale Armando Ceccacci. L’amministrazione comunale ha infatti affidato l’area in concessione a una società privata, che si occuperà di realizzare a proprie spese l’impianto sportivo. Sono già in corso i lavori per la realizzazione del primo campo da padel coperto. A questo farà poi seguito un secondo campo e, nel tempo, verranno realizzate ulteriori strutture sportive. La società che sta svolgendo i lavori manterrà l’area in concessione per 30 anni, al termine dei quali l’intero impianto diventerà di proprietà comunale. «Il padel è uno sport che sta prendendo piede sia tra i giovani che tra gli adulti – ha commentato il sindaco Alessandro Romoli –, è per questo che siamo contenti di avere una struttura del genere all’interno del nostro paese. Sia per fornire ai nostri cittadini un ulteriore servizio senza che debbano spostarsi con la macchina per fruirne, sia per attirare a Bassano sempre più sportivi dai comuni limitrofi». «L’amministrazione comunale ha deciso quindi di puntare sullo sport – ha concluso il primo cittadino -, perché lo sport è salute, cultura e aggregazione. E perché può essere un volano per lo sviluppo del territorio. Un sentito ringraziamento va dunque all’assessore Stefano Abati e al consigliere delegato allo sport Luca Libriani per aver curato il progetto dalla fase progettuale a quella esecutiva».