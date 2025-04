ALLUMIERE - "Siamo l’Aps "Il Cammino dell’Allume" e ti diamo il benvenuto sul nostro Cammino dei minatori, per un perfetto weekend". Ad esprimersi così i responsabili dell'associazione "Il Cammino dei Minatori", che propongono un percorso meraviglioso nella sua totalità dei suoi 33 km suddiviso in tre anelli che sono percorribili separatamente, anche in singole giornate.

Il Cammino dei Minatori non è un cammino a tappe, ma un "cammino a tema": se camminando nei tre diversi anelli si ha comunque il senso della tappa, il punto timbro credenziali è sempre il paese di Allumiere. Volendo usare una metafora questo cammino “è una vena perlacea scavata a fior di terra” che percorre le vie dell’allume.

"Il Cammino si snoda in una moltitudine di paesaggi che vanno dalla faggeta depressa, oggi Monumento Naturale, al bosco di castagni, fino a romantici quadri rurali, incastonati su fertili colline che si sciolgono dolcemente verso il mare - spiega la presidente Lara Sgamma - oltre a numerosi punti di interesse di carattere storico -naturalistico, sono visibili lungo i sentieri, le tracce lasciate dal lavoro dei minatori, gallerie scavate a mano dove è ancora possibile scorgere la linea di un binario, cunicoli angusti che si perdono nel cuore della terra e tra il verde delle felci. Qualcuno racconta che ci sia un tesoro perduto che aspetta ancora di essere trovato. Il cammino è raggiungibile sia con i propri mezzi che con gli autobus di linea con fermata a 20 metri dall’ inizio del cammino. A piedi si può arrivare percorrendo il Cammino tra terra e mare, che parte da Villa San Giovanni in Tuscia (Viterbo), ed è a sua volta collegato con la Francigena, la Romea Strata, il Cammino Tuscia 103 e il Cammino dei tre villaggi. Le tracce gps saranno fornite esclusivamente tramite messaggio whatsapp contattando i numeri di telefono che trovate in fondo a questa descrizione. Dovranno essere caricate su una vostra App di escursionismo per essere aperte. Il Cammino è interamente tracciato con segnaletica CAI ovvero le classiche bandierine bianche e rosse, ma integrata da segnaletica colorata del "Cammino dei Minatori" nei bivi tra anelli di colore diverso. Se siete molto bravi ed esperti potete percorrerlo anche esclusivamente seguendo la segnaletica (consigliamo comunque di utilizzare supporti gps).

La segnaletica specifica del Cammino dei Minatori (quella colorata e che troverete solo sugli snodi più importanti) è così organizzata: più strisce colorate della stessa grandezza se si sta percorrendo un sentiero in comune tra due anelli una striscia più grande ed una più piccola quando stiamo percorrendo un sentiero che ci permette di raggiungerne un altro. Partendo dalla premessa che siamo un associazione di volontari senza scopo di lucro, raccomandiamo ai nostri viandanti di prendere le credenziali perchè sono l’unica forma di autofinanziamento con la quale mandiamo avanti il nostro progetto. Siate generosi insomma che fa bene al cuore. Per ricevere le credenziali del Cammino basta entrare in uno dei bar del paese e fare una piccola offerta di 2 euro. Per i timbri idem, al ritorno si sceglie lo stesso o un altro bar e si chiede gentilmente al barista nostro complice di poter apporre il timbro per l’anello o gli anelli percorsi in quella giornata. E già che ci siete fate una sosta con una bella tisana o uno spritz. Gli anelli sono 3 ma i timbri sono 4 (parleremo del quarto timbro tra poco). Vantiamo nel cammino la presenza del museo civico, di miniere, cave, archeologia, di una formidabile biodiversità, nonchè l’accoglienza e la buona cucina dei paesani vi consentiranno di vivere un esperienza veramente rigenerante. Il quarto timbro sarà rilasciato solo dopo la visita al Museo Minerario Naturalistico sito nella piazza del paese al quale potrete accedere al prezzo scontato di 2 euro dopo aver dimostrato di essere in possesso delle credenziali. Il timbro al museo può essere apposto per primo, per ultimo o quando volete voi. Vi consigliamo comunque di contattare sempre il museo per accertarvi degli orari di apertura e per la possibilità di concordare un interessante visita guidata 0766967793. Per il diploma di "Custode delle Terre Minerarie occorre fare una richiesta preventiva tramite mail all’ indirizzo cammino.allume@libero.it specificando un numero telefonico al quale essere ricontattati per la spiegazione delle procedure di consegna. Quindi per il Diploma servono i 3 timbri degli anelli + il timbro museo e prenotazione tramite mail. Il diploma ha un costo di 5 euro e sarà consegnato con procedure spiegate tramite la mail di cui sopra. Il nostro è un cammino prettamente autunnale, primaverile e fattibilissimo anche in inverno.

In estate potreste avere troppo caldo sull’anello giallo. Il Cammino dei Minatori è stato interamente tracciato insieme al CAI, Club Alpino Italiano e si articola in tre diversi anelli interconnessi tra loro, percorribili sia singolarmente che come un unico grande anello di circa 33 km

Per info sul Cammino, tracce GPX e pernottamento contattare esclusivamente tramite messaggi WhatsApp Francesca al 3519638698, Daniele al 3898354659; per gruppi con guida contattare la Proloco al 3294638745; per passeggiate a cavallo Daniele (Guida Aigae ) 3470189236

©RIPRODUZIONE RISERVATA