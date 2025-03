FIUMICINO - «Il servizio non sarà compromesso»: così l’assessore alle Politiche sociali, Monica Picca, replica alle polemiche sollevate nei giorni scorsi in merito all’assistenza disabili.

In particolare, il capaogruppo del Pd, Ezio Di Genesio Pagliuca, e il capogruppo della Lista Civica Ezio Sindaco, Angelo Petrillo, hanno espresso preoccupazione in merito al cambio di appalto per l’assistenza domiciliare ai disabili: «L’indeterminatezza per il recente cambio di appalto per l’assistenza domiciliare ai disabili a Fiumicino, sta generando forte preoccupazione tra le famiglie, in particolare quelle con minori. Il rischio? La sostituzione degli operatori, figure di riferimento fondamentali per chi necessita di cure quotidiane».

«Non possiamo permettere che decisioni burocratiche compromettano un servizio essenziale, – proseguono – creando incertezza per utenti e caregiver. Inoltre, non è chiaro se le attività innovative introdotte negli anni, come i percorsi di gruppo, saranno garantite».

Per avere dei chiarimenti, Di Genesio Pagliuca e Petrillo hanno poi chiesto un confronto «immediato in commissionee la discussione sulla nostra proposta presentata a dicembre per garantire continuità agli assistiti e permettere loro di scegliere chi li assiste, anche attraverso un sistema di accreditamento. L’assistenza domiciliare non è un servizio qualsiasi: è un diritto delle famiglie che non può essere messo in discussione. Noi siamo dalla parte delle famiglie e continueremo a batterci per loro».

Sulla questione è, appunto, intervenuta Monica Picca che ha spiegato: « “L’assistenza dedicata alle persone con disabilità non verrà compromesso . – dichiara l’Assessore alle politiche sociali, Monica Picca. – La gara è stata vinta da chi ha un’ampia conoscenza dei servizi sul territorio e il progetto prevede i medesimi servizi della precedente Cooperativa e del precedente appalto, ciò che cambia è semplicemente la cooperativa che erogherà il servizio. Gli interventi resi come prestazioni in attività di gruppo o prestazioni individuali a domicilio, resteranno invariati. Anche i giorni e gli orari non subiranno alcuna modifica. – prosegue l’Assessore. – Il cambio di appalto è avvenuto anche nell’area senescenza e fin da subito i giorni e gli orari di intervento, previsti per i servizi a domicilio, sono stati trasmessi dai nostri uffici alla nuova cooperativa per garantire che gli anziani possano continuare ad usufruire del servizio senza alterare le loro abitudini. A marzo, verrà avviato il processo di transizione con gli operatori e gli utenti, oltre alla definizione del piano assistenziale personalizzato».

L’assessore Picca torna poi sulle dichiarazioni della minoranza: «L’opposizione, che oggi muove accuse infondate sul nostro operato e strumentalizza la gestione di un servizio fondamentale per i cittadini,non è riuscita a mettere in campo l’accreditamento del servizio durante tutti i 10 anni di governo, nonostante i ripetuti tentativi. Strano che chi è stato Presidente della commissione dei servizi sociali in passato, oggi faccia finta di non sapere quali sono le problematiche legate a questo processo. Questa smania di opporsi - sottolinea Picca - su qualunque iniziativa della maggioranza, riferendo ai cittadini conclusioni del tutto forvianti, è un modo di fare politica a bassa intensità istituzionale e non nell’interesse collettivo. L’amministrazione procede per la sua strada, certa che i cittadini sapranno apprezzare tutti i miglioramenti e le iniziative finalizzate esclusivamente al benessere della comunit». conclude l’assessore Monica Picca.