LADISPOLI – Strascichi del maltempo nella periferia ladispolana dove le forti raffiche di vento hanno minato la stabilità di alcuni tralicci e di un albero poi definitivamente crollati nelle ultime ore in via del Beccaccino, a ridosso con via Primo Mantovani. Solo pochi secondi prima un automobilista che vive in quella zona era transitato sulla piccola arteria rischiando così di essere travolto. La strada è stata subito interrotta dalla Polizia municipale di Ladispoli intervenuta nell’area. Non ci sono stati feriti.

La circolazione in via del Beccaccino è tornata alla regolarità dopo qualche ora ma numerosi alberi e cartelli stradali in diversi quartieri sono stati piegati dalla bufera degli ultimi giorni e necessiterebbero di verifiche accurate da parte dei tecnici preposti prima che possano crollare al prossimo nubifragio.

