CERVETERI – Tragedia ieri sera a Cerenova. Una donna di circa 60 anni sarebbe caduta dal quarto piano delle torri della frazioni. Immediati i soccorsi che hanno subito trasportato la donna in ospedale. Le sue condizioni, purtroppo, erano gravi tanto che la donna non ce l’ha fatta. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Non si esclude al momento alcuna pista