LADISPOLI - Rottura del malleolo, contusione alla spalla e oltre 30 giorni di prognosi. Tanto è costata quella buca sul marciapiede, invisibile ai passanti, alla signora Franca, protagonista di una rovinosa caduta che le è costato il trasporto in ambulanza all'Aurelia Hospital. E ora, il Comune dovrà risarcirla per il danno arrecatole. Così ha sentenziato il tribunale di Civitavecchia. I fatti risalgono al 2022. Oggi la decisione finale: palazzo Falcone dovrà riconoscere ben 8mila euro alla residente più le spese legali al suo avvocato, in tutto 11mila euro. L’incidente avvenne in via Ruspoli, nel quartiere Caere Vetus. «Le fotografie hanno confermato adeguatamente e senza contraddizioni la dinamica del sinistro – puntualizza il giudice civitavecchiese – su di un marciapiede caratterizzato da dissesti e buche con ampia vegetazione». «La dinamica è apparsa piuttosto chiara sin dall’inizio come spiegato dal giudice nella sua motivazione – ha commentato il legale della signora, l'avvocato Flavio Russoniello – e questo è ciò che conta perché la mia assistita, dopo essere scesa dalla sua automobile, ha subito un trauma per le condizioni disastrose di quel marciapiede che tra l’altro, ed è forse l’aspetto più importante, era completamente ricoperto da sterpaglie. La buca quindi non era visibile. Già nelle settimane precedenti i residenti si erano lamentati per le condizioni della zona».

