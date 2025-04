LADISPOLI – Mensa scolastica: scattano le agevolazioni per i nuclei familiari in difficoltà con le spese sostenute per il pagamento del servizio. Palazzo Falcone ha comunicato che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze in modo così da poter richiedere il bonus. Possono presentare la domanda i residenti nel comune di Ladispoli con minori che frequentano l’infanzia, la primaria e la scuola dell’obbligo di primo grado sempre a Ladispoli. Inoltre i genitori – informa sempre il municipio – devono essere in regola con i pagamenti delle rette negli anni precedenti e dell’anno scolastico corrente (non oltre il 30 aprile 2025). Poi l’Isee in corso di validità non deve essere superiore a 8mila e 500 euro. Infine la famiglia non deve aver beneficiato di altri contributi per la medesima finalità. «Ciascun nucleo familiare in regola con i requisiti sarà esonerato dal pagamento delle ultime tre rette della mensa scolastica, relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2025». La domanda dovrà essere indirizzata al comune di Ladispoli – Ufficio Pubblica Istruzione – e trasmessa entro e non oltre il 30 aprile 2025 tramite Pec a comunediladispoli@certificazioneposta.it oppure a mano al protocollo generale dell’Ente.

