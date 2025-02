FIUMICINO - Un sussidio per l’istruzione con i buoni libro per l’anno scolastico 2024-2025: il Comune di Fiumicino comunica che «il rimborso è stato effettuato sulla base dei criteri (approvati con DGR G 07590) e della somma stanziata, per Fiumicino, dalla Regione Lazio pertanto, il Comune ha potuto liquidare le spese, sostenute dagli utenti ed ammesse dall’ufficio, nella misura della totalità.

Per accedere al bonus, però, e necessario rispettare le modalità di presentazione della domanda: «il richiedente - spiega ancora l’Ente - potrà vedersi riconosciuta una liquidazione parziale della spesa sostenuta, a causa dell’incompleta o errata documentazione contabile prodotta (fatture giustificative); oppure potrà non vedersi riconosciuto alcun rimborso, per mancanza o difformità totale della documentazione contabile richiesta dalla Regione Lazio (fatture giustificative delle spese sostenute).

Per qualnto riguarda la liquidazione, «le somme spettanti saranno liquidate sui conti correnti bancari e/o postali indicati dai richiedenti al momento della presentazione della domanda.

Nel caso di richiesta di pagamento in contanti, le relative somme potranno essere riscosse presso il Monte dei Paschi di Siena - banca Tesoriera del comune di Fiumicino situata in via Torre Clementina 52/62- a partire dal 20 febbraio.

Per quanto riguarda invece i requisiti per accedere al bonus libri il Comune spiega: «I requisiti necessari per l’ammissibilità al contributo sono la residenza dello studente nel Comune di Fiumicino; l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo famigliare dello studente, in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, non superiore ad euro 15.493,71; Fattura elettronica fornita dall’esercente in formato cartaceo “COPIA DI CORTESIA” (no scontrini – no ricevute d’acquisto – no ricevute fiscali - no elenco ordine con allegato scontrino per gli acquisti on-line si ricorda di richiedere la fattura prima dell’invio dell’ordine), completa dell’elenco dei testi scolastici acquistati per l’anno scolastico 2024-2025».