CERVETERI – Addio rifiuti sulla Settevene Palo Nuova. È stata infatti completata, da parte di Città Metropolitana, la rimozione delle discariche abusive che negli anni hanno invaso la provinciale che collega il litorale alla zona del lago. «Ora confidiamo nella sensibilità e nel buon senso delle persone - ha detto il sindaco Elena Gubetti - la Settevene Palo Nuova non è la discarica personale di chi non vuole rispettare la città e le regole di igiene urbana!». «La rimozione e il trasporto rifiuti sarà a carico di Città Metropolitana mentre lo smaltimento sarà a carico del nostro Comune - ha proseguito il sindaco - Un’attività importante ma anche dispendiosa, per la quale ovviamente sia noi che loro abbiamo dovuto stanziare appositi fondi a bilancio».

«Questo è un primo, seppur importantissimo, passo per il nostro territorio - ha aggiunto l’assessore all’Ambiente, Alessandro Gnazi - Ora completeremo il lavoro con maggiori controlli e con l’installazione di foto-trappole, che peraltro attiveremo grazie ad uno stanziamento di risorse da Città Metropolitana pari a 20mila euro. La conclusione dei lavori di bonifica della Settevene Palo Nuova è sicuramente un fattore importante: il lavoro di tutti ora, sia nostro come amministratori sia dei cittadini, è far sì che rimanga pulita sempre».

