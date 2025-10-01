LADISPOLI – Nuova bonifica all’interno della palude di Torre Flavia. Un intervento di protezione del sito protetto, come spiegato dal responsabile per conto di Città Metropolitana di Roma Capitale. «I lavori di pulizia dei canali sono stati effettuati con attenzione e nel rispetto della natura - ha affermato Corrado Battisti -. Abbiamo rimosso detriti, sedimenti e materiale vegetale che ostacolavano il corretto funzionamento del sistema idraulico. Questo permette un migliore equilibrio dell'ambiente umido e favorisce la biodiversità locale». La sentinella ecologica ha sottolineato come queste operazioni siano parte di un processo più ampio di tutela e valorizzazione dell'area, che mira a garantire la conservazione della palude di Torre Flavia per le future generazioni. «Con entusiasmo e attenzione all’habitat faunistico e floreale - prosegue Battisti – l’azione intrapresa è stata fondamentale per migliorare il deflusso delle acque e preservare l’ecosistema attuale». Nel frattempo i volontari si sono radunati nel week end per raccogliere i rifiuti sulle spiagge di fronte le dune sabbiose: sono stati portati oltre 10 chili di plastica, vetro, cicche di sigarette e altro. Una iniziativa che verrà ripetuta anche nelle prossime settimane. E sono anche riprese le visite guidate con i bambini delle scuole sempre curiosi nell’avvicinarsi ad uno dei luoghi più suggestivi del litorale a nord della Capitale.

