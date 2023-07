LADISPOLI - Sta ancora così, in bella vista a residenti, commercianti e ora anche a villeggianti. Si tratta della fogna a cielo aperto che ormai da oltre due mesi, tracima acqua e cattivi odori in via Duca degli Abruzzi. Nei mesi scorsi a denunciare la situazione erano stati proprio gli abitanti della zona, stanchi di dover fare i conti con la puzza che fuoriesce dalla fogna che attende di essere riparata. Incaricata di tale operazione è Acea Ato2, la spa che da ottobre scorso ha preso il posto della Flavia Servizi, la municipalizzata del comune, nella gestione del servizio idrico cittadino. «Non ne possiamo più», hanno tuonato diversi cittadini che chiedono un intervento rapido. Ora, con l’arrivo dell’estate e delle alte temperature, la situazione rischia di diventare “esplosiva” più che mai. Sull’argomento è intervenuto anche l’ex consigliere comunale Giovanni Ardita: «Residenti e commercianti non ne possono più. Istituzioni inesistenti mentre alle famiglie sono aumentate le bollette dell’acqua del 300%».

Ma oltre ai rincari i ladispolani devono fare i conti anche con un’altra situazione: poca acqua nei rubinetti delle abitazioni soprattutto nei week end e negli orari di punta. Segno che la portata idrica cittadina non sia stata aumentata come era consuetudine fare negli anni precedenti proprio per evitare di ritrovarsi sotto la doccia e senza un filo d’acqua da poter usare per lavar via sporcizia o sudore di dosso. «Oggi, mi riferisco al 9 luglio, ci sono stati momenti in cui l’acqua era completamente mancante come se avessero chiuso il contatore ma il medesimo era aperto ma rubinetti a secco in zona Caere Vetus ,che si deve fare?», scrive Vania sui social. Commento al quale ne sono seguiti altri di semplice rassegnazione.

