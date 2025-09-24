FIUMICINO - «Mi piace la botanica, amo camminare nella natura sia a piedi che con la mia bici. Vorrei andare a giocare con i miei amici, ma qui non c'è un parco per bambini». Inizia così, la lettera di un bimbo di 9 anni, di nome Giorgio, che abita a Le Vignole nella quale chiede al sindaco Mario Baccini di realizzare il suo sogno.

«Un solo marciapiede conduce a Parco Da Vinci, purtroppo è poco praticabile - scrive ancora Giorgio - per le buche e le erbacce e poi si interrompe. Ed è difficile andare a piedi o in bici fino a Parco Leonardo dove c'è sia un parco giochi che una pista ciclabile dove posso giocare con i miei amici». Da qui la richiesta rivolta al sindaco: «Le chiedo di costruire una pista ciclabile per me e per tutte le persone che abitano qui a Le Vignole e collegarla a quella già esistente».

«Caro Giorgio, ho letto con grande attenzione e piacere la tua bellissima lettera - ha risposto il Primo Cittadino -. Ti ringrazio per avermi scritto e per aver condiviso con me il tuo desiderio di vedere realizzato un percorso che ti permetta di raggiungere, in sicurezza, dei luoghi dove poter giocare insieme ai tuoi amici.

Hai saputo esprimere in modo chiaro l’importanza di vivere a contatto con la natura e di poterlo fare in un ambiente adatto anche ai bambini. Prenderò in considerazione la tua proposta. Cercheremo di valutare la possibilità di creare un collegamento sicuro e accessibile tra Parco Da Vinci, le Vignole e Parco Leonardo, così come tu hai suggerito. Non so se sarà una cosa realizzabile in tempi brevi, ma posso assicurarti che ne parlerò con gli uffici e con i dirigenti che si occupano di questo tipo di lavori, per valutare insieme a loro delle soluzioni possibili.

Ti ringrazio ancora per il tuo impegno e per l’amore che dimostri verso la tua città. Continua a coltivare le tue passioni e ad avere cura dell’ambiente che ti circonda: è un grande esempio per tutti. Ti invito al comune per conoscerci, insieme ai tuoi genitori, e per parlare della tua idea».

