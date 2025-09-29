FIUMICINO - «L’approvazione del bilancio consolidato 2024 rappresenta un passaggio fondamentale per la nostra amministrazione e conferma, dati alla mano, la solidità economico-finanziaria del Comune di Fiumicino e delle sue partecipate». Lo dichiara il capogruppo della Lista Civica Baccini, Massimiliano Catini, dopo l’approvazione del bilancio consolidato da parte del consiglio comunale.

«Voglio rivolgere un sincero ringraziamento agli uffici comunali - prosegue Catini - e a tutti i tecnici coinvolti per il lavoro serio, puntuale e professionale che ha portato alla stesura di un documento complesso ma trasparente, che restituisce un’immagine chiara e positiva dello stato dei conti pubblici. -È singolare – prosegue Catini – che proprio su un tema così rilevante, l’opposizione abbia scelto di non presentarsi in aula. Evidentemente, è più comodo scrivere post sui social o dedicarsi a una curiosa caccia alle streghe, piuttosto che confrontarsi seriamente sui dati concreti della città. Probabilmente l’assenza è dovuta al timore che le loro tesi venissero smentite dai fatti: per mesi hanno parlato di presunte difficoltà finanziarie, ma i numeri dimostrano esattamente il contrario».

«Il bilancio consolidato certifica uno stato di salute buono dei conti pubblici, anche a fronte delle iniziali difficoltà, come nel caso della Fiumicino Tributi, che ci era stata consegnata in una situazione irregolare e con diverse criticità. In soli due anni, con un lavoro serio di ristrutturazione, l’abbiamo riportata in ordine e oggi è tornata ad essere una realtà attiva ed efficiente.”

«Abbiamo dimostrato che non solo i conti sono in ordine, ma che questa amministrazione è capace di costruire, investire e programmare.

L’opposizione continui pure con i titoli e i comunicati: noi preferiamo rispondere con i fatti», conclude Massimiliano Catini.

