CERVETERI - Millequattrocento euro. Questo quanto incassato dai volontari Aism in piazza Aldo Moro durante l'iniziativa "Bentornata Gardensia". «Da volontaria e da rappresentante delle istituzioni, il mio più grande ringraziamento lo rivolgo a Cerveteri, a questa comunità straordinaria, che come sempre si è dimostrata sensibile, attenta e generosa, rinnovando il proprio sostegno ad Aism, per un modo libero dalla sclerosi multipla», ha commentato la consigliera comunale e volontaria Aism, Adele Prosperi. «L’appuntamento con Bentornata Gardensia è quello che da sempre apre l’anno di iniziative solidali Aism, un evento nazionale che vede impegnati volontari in tutta Italia – ha proseguito – appuntamenti che proseguiranno anche nei prossimi mesi e ai quali spero ci sia ancora un’adesione massiccia da parte di tante persone. Da parte mia e da tutto il mondo di Aism, ancora una volta, grazie a tutti!».

La sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale. La sclerosi multipla è complessa e imprevedibile, ma non è contagiosa né mortale. Grazie ai trattamenti e ai progressi della ricerca, le persone con sclerosi multipla possono mantenere una buona qualità di vita con un’aspettativa non distante da chi non riceve questa diagnosi. AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, è l’unica organizzazione in Italia che si occupa in modo strutturato e organico di tutti gli aspetti legati alla sclerosi multipla, attraverso una prospettiva d’insieme che abbraccia il tema dei diritti delle persone con Sclerosi Multipla, i servizi sanitari e socio-sanitari, la promozione, l’indirizzo e il finanziamento della ricerca scientifica.

