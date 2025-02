«ESPRIMO apprezzamento per l’accoglimento, da parte del Governo, dell’ordine del giorno a mia prima firma al decreto ‘Emergenze’, con cui si chiede di adottare interventi volti a garantire le condizioni di sostenibilità ambientale e sociale del lago di Vico, al fine di prevenire e contenere i danni al suo fragile habitat, nonché alla qualità delle sue acque».

Così il deputato Mauro Rotelli sulla ricezione, da parte dell’Esecutivo, di misure specifiche per salvaguardare l’habitat e l’equilibrio idrogeologico del bacino lacuale; un’area dal grande valore naturalistico che, infatti, ha portato all’istituzione della Riserva naturale omonima, di fatto una delle prime aree protette della regione Lazio. «Come noto – spiega il presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei deputati - il lago, di origine vulcanica, non ha immissari, ma raccoglie le acque piovane e di dilavamento e, proprio per tali condizioni, gli effetti del cambiamento climatico mettono a rischio l'equilibrio ambientale delle acque, determinando fenomeni pericolosi, quali l’anossia. E’ quindi di primaria importanza – aggiunge il deputato - tutelare l'ecosistema naturale e la qualità delle acque del lago di Vico, preservandone le attività turistico-ricettive del territorio, le produzioni agricole d'eccellenza, nonché il patrimonio ittico del bacino lacustre. Ringrazio quindi l’Esecutivo per l’attenzione dimostrata, ancora una volta, alla sostenibilità ambientale e sociale del nostro territorio», conclude Rotelli.

