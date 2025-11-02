TARQUINIA - L’Università Agraria di Tarquinia ha pubblicato il bando per la concessione in uso temporaneo di terreni di proprietà dell’ente. Si tratta di tre lotti: lotto Orsetto; lotto Ancarano 6 – Piana Perelli/Piana Castellaccio e lotto Castellina 4; per un totale di oltre 57 ettari di terreno. L’aggiudicazione dei lotti di terreno avverrà con il criterio della migliore offerta sul prezzo fissato a base d’asta e con l’esclusione delle offerte a ribasso. Il periodo di concessione è 11 novembre 2025-31 agosto 2032. Le offerte, contenute in busta sigillata, dovranno pervenire all’ente entro le ore 12 del 12 novembre 2025 mediante consegna a mano o per il servizio postale. I plichi saranno aperti alle ore 10 del 13 novembre. Tutti i partecipanti all’asta devono essere residenti a Tarquinia da almeno cinque anni. Soddisfatti il presidente Alberto Riglietti e il vicepresidente Marcello Maneschi che ha anche la delega specifica per la concessione dei terreni. «La situazione è positiva in quanto non ci sono morosità – dicono Riglietti e Maneschi – gli uffici effettuano un controllo continuo dei pagamenti. Questo modo di agire è in linea con la politica della nostra amministrazione, che da quando si è insediata ha ridotto le spese, ottimizzato le uscite e azzerato le morosità».

