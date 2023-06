SANTA MARINELLA - Urla disperate, parapiglia generale, poi la corsa all’ospedale per medicare quella bambina di neppure sette mesi, azzannata da un cane. È accaduto sabato pomeriggio a Santa Marinella: una giornata come tante, trascorsa in famiglia, con la piccola che era seduta in braccio al nonno. Nulla che potesse lasciar prevedere la tragedia che nel giro di pochi minuti è stata sfiorata sotto gli occhi increduli dei parenti della piccola. Il cane di famiglia, di grossa taglia, proprio quello che non aveva mai mostrato segni strani, all’improvviso ha azzannato la bambina che in quel momento si trovava in braccio al nonno, mordendola violentemente al volto. Tra le urla e la disperazione, la piccola, sanguinante, è stata caricata in macchina e trasportata d’urgenza all’ospedale Bambino Gesù di Palidoro, dove i medici e gli infermieri di turno, con estrema professionalità si sono subito messi al lavoro nel tentativo di limitare i danni. Alla bambina sono stati applicati alcuni punti di sutura al volto, poi i medici hanno disposto il ricovero per alcuni giorni in ospedale. Nella giornata di ieri la piccola è stata dimessa.