SANTA MARINELLA - Con una delibera di giunta, il Comune ha dato finalmente avvio alla fase della nuova progettazione della variante generale di Piano regolatore generale. Una delibera con cui l'amministrazione è riuscita ad intercettare un contributo di 100mila euro ottenuti dalla Regione che consente di rivedere un elaborato del territorio vecchio di 50 anni. «Ringraziamo la Regione Lazio per la disponibilità e per le risorse al Comune che saranno destinati alla redazione del nuovo piano - dichiara il sindaco Tidei - un piano che dopo 50 anni esatti arriva oggi a collocare Santa Marinella nel baricentro urbanistico, non soltanto nel territorio costiero a nord di Roma, ma come baricentro della nuova stessa auspicabile provincia Porta d'Italia, all'interno di un sistema produttivo dell'area metropolitana. Parliamo soprattutto di un piano regolatore che coniughi tutela del territorio, ambiente e sviluppo e valorizzazione delle risorse naturalistiche di Santa Marinella. Con la delibera, pertanto, l'amministrazione può oggi dare via alla nuova pianificazione pubblica di Prg. Una pianificazione che descriverà la partecipazione di tutti gli enti, autorità ed associazioni di tutale e valorizzazione del territorio nostrano, tra Regione e Provincia, con una cabina di regia sinergica, costruttiva, improntata ed orientata alla massima qualità urbanistica e dell'ambiente». Il finanziamento pubblico intercettato servirà a redigere tutti gli atti e gli strumenti utili a questo documento, che sarà completato entro sei mesi dalla data di assegnazione del gruppo operativo. «Il lavoro sarà coordinato dagli uffici comunali e dai loro responsabili – chiude il Sindaco - i quali avranno il compito di interfacciarsi con tutti gli enti e recepire in un confronto e tavolo tecnico ogni indicazione, ogni suggerimento, ogni proposta che serva a valorizzare il territorio e rendere Santa Marinella ancora di più Perla del Tirreno».

