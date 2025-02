SANTA MARINELLA – Sono in corso di ultimazione gli interventi di riqualificazione e arredo urbano nel territorio di Santa Marinella e Santa Severa, in particolare il rifacimento dei marciapiedi in via Padre Lorenzo Van Eerenbeemt, in zona Capolinaro e in via Giunone Lucina, a Santa Severa.

Aree che necessitavano di un intervento urgente e che a fine lavoro potranno garantire sicurezza e decoro.

La ditta Es Scavis, che si è aggiudicata i lavori per un totale di 30mila euro, si è occupata, non solo del rifacimento dei marciapiedi, ma anche di interventi di manutenzione generale e conservazione del patrimonio comunale, stradale e di arredo urbano.

Opere che hanno incluso anche la sistemazione delle aiuole e l'asfaltatura di ulteriori tratti di arterie.

L'obiettivo principale è stato quello di migliorare l'immagine complessiva della città con un focus particolare sulle aree che necessitavano di maggiore attenzione, per offrire ai cittadini e ai turisti un più gradevole biglietto da visita della città.

