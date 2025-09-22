LADISPOLI – Dramma sfiorato ieri mattina al chilometro 38 della via Aurelia, dove una vettura diretta a Civitavecchia, per cause ancora da chiarire, si è ribaltata più volte finendo capovolta sulla carreggiata di fronte all’incrocio per svoltare nella frazione agricola dei Monteroni. Nessun altro veicolo è stato coinvolto. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia locale di viale Mediterraneo, che hanno effettuato i rilievi e regolato il traffico per consentire la rimozione del mezzo. Presente anche un’ambulanza del 118, ma fortunatamente i due giovani 20enni, sia il conducente che il passeggero, sono usciti illesi dall’abitacolo e hanno pure rifiutato il ricovero in ospedale. Code per diversi chilometri considerando pure le tantissime persone dirette verso il mare sia a Ladispoli che a Cerveteri approfittando delle alte temperature. L’Aurelia recentemente è tornata al centro delle polemiche per i tanti, troppi schianti. Tre i mortali negli ultimi 40 giorni per un’estate davvero tragica. Comitati di zona e residenti si sono fatti sentire chiedendo contromisure a chi di competenza e maggiori controlli per impedire ai più indisciplinati di oltrepassare la doppia striscia continua per raggiungere i distributori di benzina o le località di campagna. Un’abitudine costata molto cara negli ultimi anni sulla via Aurelia.

