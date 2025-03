LADISPOLI – Auto danneggiate da ladri alla ricerca di oggetti di valore e soldi. Che sia un ladro seriale o una banda non si è capito ancora ma nell’ultima notte almeno quattro vetture sono state prese d’assalto dai soliti ignoti nel quartiere residenziale Miami. In particolare in via Montana e via Alabama. Gli stessi abitanti hanno raccontato le loro disavventure sul gruppo Facebook di riferimento del quartiere. Non sono stati risparmiati i volontari delle zoofile. «Purtroppo di notte – scrivono le sentinelle ecologiche di Fareambiente Ladispoli nella loro pagina ufficiale di Facebook - nel quartiere Miami si sono verificati altri furti nelle auto, tra le quali anche una di un nostro membro delle zoofile che per una svista ha dimenticato il suo fratino all’interno. Seppur ben custodito, è stato rubato dal balordo che gli ha creato anche il danno». Poi l’appello: «Se vi capita di vedere uno dei nostri fratini in giro, buttato da qualche parte, o peggio qualcuno che lo utilizzi per qualcosa di spiacevole o di strano, contattateci». Tante altre le segnalazioni dei cittadini. «Hanno aperto la mia macchina creando disordine», scrive Alessandra. «Accaduta la stessa cosa anche a me lunedì», si accoda Livia.

«Hanno aperto due vetture, quella mia e di mio marito – racconta la signora Cinzia – hanno portato via occhiali da sole, la crema per le mani e altri oggetti. Non è la prima volta che ci capita e ora siamo stufi». Il Miami è praticamente assediato quotidianamente. «Qualche giorno fa hanno aperto la macchina alla nonna di un mio collega portandole via la borsa. Precisamente è avvenuto nella zona del Cerreto», è invece la testimonianza di Anna.

Oltre al danno anche la beffa perché i rispettivi proprietari dovranno portare le auto ad effettuare le riparazioni. Sarà compito di carabinieri e polizia avviare le indagini per scovare i delinquenti. «Più controlli ci sono e meglio è – dice Tommaso Forese dal comitato del Miami – gli episodi iniziano ad essere tanti».

