CIVITAVECCHIA – Incendio ieri, attorno alle 23.15, a San Liborio. I Vigili del fuoco della caserma Bonifazi sono infatti dovuti intervenire in via Francesco Navone per l’incendio di un’auto. A bruciare, per cause in corso di accertamento, era una vettura di media cilindrata. Arrivati immediatamente sul posto, i Vigili del fuoco hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento impedendo alle fiamme di propagarsi alle abitazioni adiacenti. Non si sono registrati feriti.